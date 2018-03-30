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4 أطعمة تنظف القولون من السموم

الجمعة 30/مارس/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
أمل مجدى
هناك الكثير من الأطعمة التى تنظف الجسم والقولون تحديدًا من السموم ، قدمها دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية وعلاج السمنة وهى :


التفاح:
التفاح يحتوى على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فالتفاح يحتوي على ألياف غذائية سهلة الذوبان في الدم مما يعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم وبطئ عملية امتصاص  الكربوهيدرات من الأطعمة، كما يساعد تناول التفاح بشكل يومي على استقرار مستويات السكر في الدم، كما يوفر الحماية للقولون من مشكلة تراكم السموم به، لذلك ينصح بضرورة تناول عصير التفاح للتخلص من سموم القولون.

البرتقال:

يعتبر البرتقال من الثمار الشتوية اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الناس على هيئة فاكهة أو عصير، وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين سى  والمواد المضادة للأكسدة، وأثبتت العديد من  الدراسات العلمية أن تناول البرتقال يوفر للجسم وخاصة الجهاز الهضمي الراحة نتيجة قدرته على تطهير الجسم من السموم المخزنة به.

الليمون:
يحتوي الليمون على نسبة عالية للغاية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز نشاط الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من أخطار الأمراض التي تهدد صحته، كما يحتوي الليمون على نسبة مرتفعة من فيتامين سي الذي يؤهله ليكون مشوربًا ينصح بتناوله لمرضى البرد والإنفلونزا وحالات عسر الهضم، ويساعد الليمون في التخلص من مشكلات المعدة والقولون المختلفة وذلك لقدرته على التخلص من السموم المخزنة بتلك الأعضاء عن طريق تناول عصير الليمون بشكل يومي.

الزنجبيل:
يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم للتخلص من السموم المخزنة به، حيث يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على غسل الجسم من السموم وخسارة السعرات الحرارية المخزنة على هيئة دهون بالجسم، كما يعمل الزنجبيل كعلاج طبيعي لبعض حالات الصداع النصفي وارتفاع مستوى ضغط الدم، كما أثبت الزنجبيل فعاليته في التخلص من مشكلة انتفاخ البطن وذلك لعمله على تطهير القولون من السموم المسببة لاتهابات القولون.

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