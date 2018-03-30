السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع النادي بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة امتداد شارع النادي بطنطا دون وقوع خسائر بشرية.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة شارع النادي التابع لقسم أول طنطا.



على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والحريق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وسيارة تابعة لشركة الغاز واستطاع رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة دون وقوع إصابات وجار عمليات التبريد للشقة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .