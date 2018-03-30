فاروق جعفر: لا نمتلك ثقافة الحفاظ على الهدف

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق إن المنتخب الوطني استطاع تحقيق مكاسب فنية من المباراة الودية أمام منتخبي البرتغال واليونان.



وأضاف جعفر في تصريحات عبر برنامج حصاد الأسبوع المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورت أن المشكلة الأساسية التي تواجه الكرة المصرية هو عدم امتلاك ثقافة الحفاظ على الهدف.



وأكمل أن هيكتور كوبر أخطأ في التغييرات الهجومية خصوصا في نهاية المباراة مضيفا أنه سبب أساسي في التأثير على النواحي الدفاعية.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود ضعف دفاعي للاعبي المنتخب المصري ولابد من تصحيحها قبل خوض مونديال روسيا 2018.



واختتم أنه على ثقة تامة من اختلاف الدوافع التي يمتلكها لاعبي المنتخب الوطني في المباراة الودية لن تظهر إلا في خوض المونديال