ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

فاروق جعفر: لا نمتلك ثقافة الحفاظ على الهدف

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:31 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق إن المنتخب الوطني استطاع تحقيق مكاسب فنية من المباراة الودية أمام منتخبي البرتغال واليونان.

وأضاف جعفر في تصريحات عبر برنامج حصاد الأسبوع المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورت أن المشكلة الأساسية التي تواجه الكرة المصرية هو عدم امتلاك ثقافة الحفاظ على الهدف.

وأكمل أن هيكتور كوبر أخطأ في التغييرات الهجومية خصوصا في نهاية المباراة مضيفا أنه سبب أساسي في التأثير على النواحي الدفاعية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود ضعف دفاعي للاعبي المنتخب المصري ولابد من تصحيحها قبل خوض مونديال روسيا 2018.

واختتم أنه على ثقة تامة من اختلاف الدوافع التي يمتلكها لاعبي المنتخب الوطني في المباراة الودية لن تظهر إلا في خوض المونديال

ترشيحاتنا

"موكا" موهبة على الطريق تنتظر الاكتشاف.. فيديو

قصة نفي سعد زغلول ورفاقه يكشفها خادم رافقه في سيشل

سعد الجمال: هناك متآمرون على مصر وعلينا أن نعمل على توعية الشعب

موسى مصطفى موسى: أفكر فى زعامة المعارضة.. فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح

سعفان الصغير: «عواد من أفضل حراس المنتخب.. ومدحت شلبي يتحامل عليه»

تامر أمين للحكومة: «فكوا الحزام ولو عروة واحدة عشان تروق وتحلى».. فيديو

محمد صلاح يستعد لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

موقع أمريكي: الأهرامات تتألق في صورة نادرة من الفضاء الخارجي

أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟