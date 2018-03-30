هيئة أمريكية تقر خطة سبيس إكس استخدام خدمات الأقمار الصناعية عريضة النطاق

ذكرت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الخميس أنها وافقت على طلب شركة سبيس إكسبلوريشن هولدينجز الخاصة التي يملكها إيلون ماسك والمعروفة أيضا باسم (سبيس إكس) لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.



وقالت الهيئة في بيان "هذه هي الموافقة الأولى للمجموعة الحاصلة على ترخيص أمريكي لتوفير الخدمات ذات النطاق العريض باستخدام جيل جديد من تقنيات الأقمار الصناعية التي تدور في مدار على ارتفاع منخفض حول الأرض".



وأضافت "سبيس إكس اقترحت نظاما للأقمار الصناعية يتألف من 4425 قمرا صناعيا وحصلت على ترخيص لاستخدام ترددات حيزها (20/30 جيجا هرتز) و (11/14 جيجا هرتز) لتوفير خدمات الإنترنت على مستوى العالم".