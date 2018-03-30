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رياضة

كارينيو بوستا يتخطى اندرسون إلى قبل نهائي ميامي للتنس

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:50 ص
بابلو كارينيو
بابلو كارينيو
رويترز
نجا الاسباني بابلو كارينيو بوستا من فرصة لحسم المباراة ليصعق كيفن اندرسون المصنف السادس بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6 ويبلغ الدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وهذا هو الفوز الأول لكارينيو بوستا، الذي دخل المباراة بعد أداء رائع في الفترة الماضية وخسر 12 شوطا فقط في اخر ثلاث مباريات، في خمس مواجهات ضد اندرسون وثأر لهزيمته في الدور الرابع في انديان ويلز أمام المصنف الثامن عالميا.

وأنقذ اندرسون فرصتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية وتحولت الأمور لصالحه لكن كارينيو بوستا المصنف 16 في البطولة استعاد رباطة جأشه في المجموعة الحاسمة والتي حافظ فيها كل منهما على إرساله حتى الشوط الفاصل.

وبدا أن كارينيو بوستا في طريقه للهزيمة عندما تأخر 6-5 في الشوط الفاصل لكنه نجا عندما أخطأ اندرسون في ضربة أمامية.

وبعد ذلك أطاح اللاعب الجنوب افريقي بضربة خلفية خارج الملعب ثم فشل في رد الإرسال الثاني للاعب الاسباني ليمنح كارينيو بوستا الفوز بعد ساعتين و42 دقيقة.

ويلعب كارينيو بوستا ضد الالماني الكسندر زفيريف المصنف الرابع أو الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 29.

وخسر اندرسون، الفائز ببطولة نيويورك المفتوحة ووصيف البطل في اكابولكو وبيون هذا العام، جميع مبارياته العشر في دور الثمانية في بطولات الأساتذة وهي الأعلى تصنفيا بعد البطولات الأربع الكبرى.

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