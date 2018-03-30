الأحد افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي بمكتبة الإسكندرية

تنظم نقابة المهن التمثيلية "مهرجان الإسكندرية المسرحي" في دورته الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 وحتى 4 أبريل 2018.



ويشارك في المهرجان فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وطلبة من المعهد العالي للفنون المسرحية، وطلبة من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



وتم إهداء الدورة الأولى من المهرجان للفنان الراحل محمود عبد العزيز.كما تم اختيار لجنة تحكيم من منتجين ومخرجين وفنانين ممثلين، منهم المنتج هاني أسامة والمخرج محمد مصطفى والمخرج مجدي الهواري والممثل أحمد صيام والملحن السكندري الدكتور محمد حسني والفنان الشاب إسلام عبد الشفيع.



يرأس المهرجان الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين ومديرا المهرجان الفنانين الشباب إيهاب يونس ورامي نادر.



كما تقرر عرض مسرحية «سلم نفسك» إخراج الفنان خالد جلال فى حفل افتتاح المهرجان .