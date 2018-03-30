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بنات البلد

‎9 نصائح احرصى عليها للحفاظ على رشاقتك

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قدم الدكتور حازم المصرى أخصائى التغذية فى المركز المصرى البريطانى لعلاج السمنة الإرشادات الغذائية لنزول الوزن أو الحفاظ على رشاقة الجسم. 

1-تجنب تناول الأغذية الدهنية:

مثل الفطائر، الأغذية المقلية، اللحوم الدسمة، الزبدة، الآيس كريم، الأسماك المعلبة في الزيت، المكسرات بكميات ، الأجبان الدسمة، الشوكولاتة المحلاه بالسكر بكميات ، القشطه والأسماك الدهنية.  


2-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة والمطهية :
وإضافة البهارات إلى الخضراوات لإعطاء النكهة، ولخلوها تمامًا من السعرات.


3-تناول الفواكه الطازجة بكميات معتدله 2 ثمره يوميًا


4-الإقلال من تناول الأغذية الكربوهيدراتية مثل الأرز، الخبز، المنتجات المخبوزة، الكيك، المعكرونة، الفواكه المجففة والمحلاة بالسـكر، العسل ، الموز والدبس والحلويات،


5-تحديد كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات :
في الحمية الغذائية وتتراوح كمية البروتينات في الوجبة المنخفضة الطاقة عادة ما بين 70-100 جرام يوميًا.


6-عدم إهمال وجبة الإفطار :
وتقديم الشاي والقهوة بدون إضافة السكر بعد الاكل بساعه .


7-استعمال الحليب (الخالي من الدهن) :
كما يجب تناول الأجبان المنخفضة الدهن، أو خالية الدسم .


8-تجنب تناول المشروبات الغازية:
مثل الكولا وغيرها، وكذلك المشروبات غير الغازية والعصائر المحلاة وجميع المشروبات المضاف إليها السكر.


9-ممارسة الرياضة :
يجب أن يصاحب تناول الوجبة المحدودة السعرات ممارسة التمارين الرياضية المناسبة والابتعاد عن الضغوط النفسية والجسدية.

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