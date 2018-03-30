‎9 نصائح احرصى عليها للحفاظ على رشاقتك

قدم الدكتور حازم المصرى أخصائى التغذية فى المركز المصرى البريطانى لعلاج السمنة الإرشادات الغذائية لنزول الوزن أو الحفاظ على رشاقة الجسم.



1-تجنب تناول الأغذية الدهنية:



مثل الفطائر، الأغذية المقلية، اللحوم الدسمة، الزبدة، الآيس كريم، الأسماك المعلبة في الزيت، المكسرات بكميات ، الأجبان الدسمة، الشوكولاتة المحلاه بالسكر بكميات ، القشطه والأسماك الدهنية.





2-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة والمطهية :

وإضافة البهارات إلى الخضراوات لإعطاء النكهة، ولخلوها تمامًا من السعرات.





3-تناول الفواكه الطازجة بكميات معتدله 2 ثمره يوميًا





4-الإقلال من تناول الأغذية الكربوهيدراتية مثل الأرز، الخبز، المنتجات المخبوزة، الكيك، المعكرونة، الفواكه المجففة والمحلاة بالسـكر، العسل ، الموز والدبس والحلويات،





5-تحديد كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات :

في الحمية الغذائية وتتراوح كمية البروتينات في الوجبة المنخفضة الطاقة عادة ما بين 70-100 جرام يوميًا.





6-عدم إهمال وجبة الإفطار :

وتقديم الشاي والقهوة بدون إضافة السكر بعد الاكل بساعه .





7-استعمال الحليب (الخالي من الدهن) :

كما يجب تناول الأجبان المنخفضة الدهن، أو خالية الدسم .





8-تجنب تناول المشروبات الغازية:

مثل الكولا وغيرها، وكذلك المشروبات غير الغازية والعصائر المحلاة وجميع المشروبات المضاف إليها السكر.





9-ممارسة الرياضة :

يجب أن يصاحب تناول الوجبة المحدودة السعرات ممارسة التمارين الرياضية المناسبة والابتعاد عن الضغوط النفسية والجسدية.



