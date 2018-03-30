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أخبار العالم

جاسوس روسي سابق يكشف حقيقة ضلوع موسكو في حادث "سكريبال"

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:34 ص
الجاسوس الروسي السابق
الجاسوس الروسي السابق
شريف سيد
أكد جاسوس روسي سابق أنه تلقى رسالة خلال عيد ميلاده بأنه كان على قائمة الاغتيالات داخل الكرملين الروسي إلى جانب الجاسوس الروسي في بريطانيا سيرجي سكريبال، الذي تعرض لحالة تسمم منذ أسابيع.

وقال الجاسوس الروسي المزدوج بوريس كاربيشكوف إن صديق قديم له وجه إليه رسالة منتصف فبراير الماضي قال فيها: "كن حذرا، أنظر حولك، هناك شئ سوف يحدث لك، إنك في خطر جدا، أنت لست وحيدا"، وذلك وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف أن من بين الأسماء التي كانت متواجدة في القائمة لدى الكرملين، سيرجي سكريبال، لم يكن يعرفه بوريس في تلك الفترة، وكانت ابنته يوليا معه.

يذكر أن خلاف كبير وقع بين النظام الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين والدول الغربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب تعرض الجاسوس الروسي في بريطانيا سيرجي سكريبال، وابنته يوليا لمحاولة اغتيال بواسطة السم، واتهم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي تطور إلى طرد دبلوماسي البلاد.

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