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محافظات

الأمطار والرياح تتسبب في أضرار للزراعات والصوب بشمال سيناء

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:53 ص
مطر - أرشيفية
مطر - أرشيفية
أحمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء ، في الساعات الأولى من يوم الجمعة إلى سقوط أمطار متوسطة خاصة مناطق المدن الساحلية والتي صاحبها رياح باردة نسبيا در بغرفة عمليات شمال سيناء.

وقالت المصادر بالغرفة الرئيسية بالمحافظة أنه لم يتم تلقى أى شكاوى من أضرار أو حوادث.

وأكد الأهالى أن الأمطار بدأت التساقط فى مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح الساحلية، وجاءت بعد موجة رياح تسببت فى إلحاق أضرار بالزراعات أسفل الصوب والأنفاق البلاستيكية ، وزحف الرمال على الطرق المؤدية لتجمعات سكانية جنوب وغرب العريش.

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