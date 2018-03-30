ريمون مقار يكشف عن موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل الأب الروحى

كشف المنتج ريمون مقار عن موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل الأب الروحى .



وكتب على صفحته على الفيس بوك " الأب الروحى الجزء الثاني بداية من السبت ٣١ / ٣ / ٢٠١٨حتى الأربعاء الساعة الثامنة مساء من كل أسبوع مع نخبه من نجوم مصر على مجموعه قنوات DMC .والمسلسل من تأليف هانى سرحان اخراج تامر حمزه إنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج و التوزيع .



من المعروف أن المسلسل 60 حلقة ولكن سيتم عرض أول ثلاثين حلقة من الجزء الثانى وستعرض الثلاثين حلقة الأخرى عقب إجازة عيد الفطر القادم.



مسلسل "الأب الروحى 2" من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرين.