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فن

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور..اليوم

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور وذلك فى السابعة مساء الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتستمر على مدار 9 أيام متصلة حتى السبت 7 أبريل بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى مصر، نيجيريا ، إندونيسيا ، فيتنام ، الصين ، سيريلانكا ، البرازيل ، لبنان ، الأردن ، تونس.

تنطلق الفعاليات بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة أوبرا دمنهور بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح لافتتاح معرض للكتاب من إصدارات دار الأوبرا ويضم أكثر من 50 عنوانا بالإضافة إلى مجموعة من الاسطوانات وشرائط الكاسيت بتخفيضات 50% للجمهور طوال فترة المهرجان.

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