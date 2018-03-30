7 نصائح من هانى الناظر للتخلص من مشاكل الجو المتقلب

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية إنه في ظل هذا الجو المتقلب والذي قد يتكرر الأسابيع القادمة حتى نهاية فصل الربيع ومع هبوب الرياح المحملة بالأتربة اذا كنت تعاني من الحساسية الجلدية أو طفلك يعاني منها عليك اتباع الآتي :



1-عدم الخروج في الجو المترب وغلق جميع النوافذ بأحكام

2-عدم إشعال بخور او رش معطرات او مبيدات حشرية في المنزل

3-الالتزام بارتداء الملابس القطنية مائة في المائة 4-الاستحمام بالماء الفاتر مع استخدام صابون الجلسرين فقط وعدم استخدام اللوفة

5-عدم وضع اي عطور او مستحضرات تجميل على الجلد

6-في حال ظهور اعراض الحساسية مثل احمرار والتهاب الجلد والرغبة في الحكة عليك بدهان الجلد الملتهب بغسول كلامينا ثلاث مرات يوميا مع تناول قرص مضاد هستامين طويل المفعول مساء مثل تلفاست ١٨٠ او زيرتك او ترياكتين في الحالات التي يصاحبها حكة شدية جدًا

7-يفضل دائمًا في مثل هذه الظروف الابتعاد عن الاطعمة التي تزيد من اعراض الحساسية مثل المخللات والشطة والكاتشوب والمسطردة واكلات البحر والفول السوداني والشوكولاتة والموز والفراولة والمانجو.