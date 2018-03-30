أشهر 5 أضرحة فى العالم.. على رأسها "مصري".. صور

حاول الملوك في الحضارات القديمة أمثال الحضارة المصرية، وبلاد الرافدين، وغيرها بناء مقابرهم في أبهى صورها لاعتقادهم بوجود حياة أخرى ما بعد الموت، وذلك لكي تليق باعتبارهم ملوكا حكموا امبراطوريات كبيرة على مر التاريخ، وحتى تُكتب أسماؤهم من نور بين ملوك العالم.



يرصد موقع "صدى البلد" أهم هذه المقابر الموجودة حول العالم وهي:



5- قبر جرانت بمدينة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

يعرف رسميًا باسم النصب التذكاري الوطني العام لمنطقة جرانت، وهو المكان الأخير للرئيس أوليسيس جرانت وزوجته جوليا، وهو أكبر ضريح في أمريكا الشمالية ، الذى يشهد على امتنان الشعب للرجل الذي أنهى الحرب الأهلية الأمريكية، وسعى إلى شفاء الأمة في سنوات ما بعد الحرب.



4- الضريح الملكي - الجزائر

يقع القبر الملكي الموريتاني في غرب العاصمة الجزائرية الجزائر بنحو 70 كم، مصنف معلم وطني وتراث عالمي من طرف منظمة اليونيسكو



بعض المؤلفات الرومانية القديمة تقول انه يعود إلى 40 سنة بعد الميلاد أي إلى عهد استيلاء الرومان على مملكة موريتانيا، وهي كلمة كانت تطلق على المغرب الأوسط و المغرب الأقصى في العصر القديم.



ويميل المختصون في الآثار الرومانية إلى القول بأن الملك يوبا الثاني وزوجته كليوباترا سيليني ابنة كليوباترا ملكة مصر الفرعونية،

هما من أشرفا على بناء القبر، ويستندون في ذلك إلى كون «يوبا الثاني» ملكا مثقفا يتذوق فن العمارة، وقد جلب إلى عاصمته «شرشال» تحفا فنية اشتراها من بلاد اليونان.



ويرى كثير من الباحثين أن «قبر الرومية» وجد قبل الاحتلال الروماني، مما يدلل في نظرهم على تطور المجتمع «الموريتاني» اقتصاديا، وقدرته على إبداع فن أصيل بفضل اتصاله بحضارات شمال أفريقيا والمتوسط الأخرى.



3- ضريح بورقيبة- تونس

نصب تذكاري دفني يقع في مدينة المنستير في تونس، بما في ذلك إيواء رفات الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، والد الاستقلال التونسي، المتوفي يوم 6 أبريل 2000.



الضريح الذي بني و بورقيبة على قيد الحياة في 1963، يقع في الجزء الغربي من مقبرة سيدي ميزاري، في نهاية الممر الرئيسي يبلغ طوله حوالي 200 مترا و عرضه 30 مترا تقريبا. و يضم ليس فقط جثة الرئيس الراحل و زوجته الأولى ماتيلد، و لكن أيضا تلك التي لوالديه و إخوته و أفراد الأسرة الآخرين في غرفتين أخرتين، تم توسيعه في عام 1978.



2- تاج محل - الهند

يوجد فى أكرة بأوتار برادش بالهند. شيده الملك شاه جهان الإمبراطور المغولي (1630 – 1648) ليضم رفات زوجه أرجمند بانوبيگم " الزوجة الثالثة، ويعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة الإسلامي، ويعرف بأنه "جوهرة الفن الإسلامي في الهند وإحدى الروائع الخالدة في العالم".



وعتبر تاج محل من قبل العديد من أرقى الأمثلة على العمارة المغولية، وهو أسلوب يجمع بين الطراز المعماري الفارسي والتركي والعثماني والهندي، وفي عام 1983 ، أصبح تاج محل من مواقع التراث العالمي لليونسكو. في حين أن قبة الرخام البيضاء هي الجزء الأكثر شهرة في تاج محل.



1- هرم خوفو - مصر

الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع بمنطقة أهرام الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي، يعود بناء الهرم إلى نحو سنة 2560 قبل الميلاد حيث شيد كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو واستمر بناؤه لفترة 20 عاما.



يعد بناء الهرم الأكبر نقلة حضارية كبرى في تاريخ مصر القديم، وقد تأثر خوفو بأبيه الملك سنفرو في بناء هرمه ؛ فبعد موته، أصبح خوفو الإله الحاكم على الأرض، وأصبح من الضروري أن يفكر في بناء مقبرته والتي تعد المشروع القومي الأول في مصر القديمة، الذي اشترك في بنائه عمال محترفون من جميع أنحاء مصر. وظل الهرم الأكبر بارتفاعه الأصلي الذي كان يصل إلى 148 مترا أعلى بناء أتمه الإنسان على الأرض على مدى 3800 سنة، وهو أضخم بناء بناه الإنسان.





