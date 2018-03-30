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فن

شاهد..محمد نجاتي وماهر عصام وحسن عيد فى السينما من أجل "الخروج عن النص"

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
حرص الفنان محمد نجاتى والفنان ماهر عصام وحسن عيد وفريق فيلم "الخروج عن النص" على عمل جولات في عدد من دور العرض السينمائى بوسط البلد للاطمئنان على إيرادات الفيلم ومدى تفاعل الجمهور معه.

وحرص محمد نجاتى على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور فى السينمات.

فيلم "الخروج عن النص" من بطولة محمد نجاتى ونيرمين ماهر وراندا البحيرى وحسن عيد وتارا عماد وأسامة أسعد ومراد فكرى وعمرو ممدوح، من تأليف حسين أبو الدهب، وإخراج حسن السيد.
شاهد..محمد نجاتي وماهر عصام وحسن عيد فى السينما من أجل "الخروج عن النص"
شاهد..محمد نجاتي وماهر عصام وحسن عيد فى السينما من أجل "الخروج عن النص"

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