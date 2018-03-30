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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يودع مديرة اتصالات البيت الأبيض بـ"قبلة"

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:22 ص
ترامب وهوب هيكس
ترامب وهوب هيكس
شريف سيد
ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس، وذلك عقب قرارها بترك منصبها، عبر تقبيلها أمام عدسات المصورين والصحفيين.

ومنح ترامب، البالغ من العمر 71، هيكس البالغة من العمر 29 قبلة أمام عدسات المصوريين، وذلك أثناء وداعها في البيت الأبيض عقب ترك منصبها بشكل رسمي.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قيام ترامب بطبع "قبلة" لهيكس، وذلك أثناء وداعها، وحاول منحها قبلة أخرى إلا أنها قررت الانصراف وهي مبتسمة.

يذكر أن هوب هيكس، قد أعلنت في وقت سابق التناول عن منصبها، كمديرة الإتصالات في البيت الأبيض، لتنضم إلى قائمة طويلة من قادة إدارة ترامب الذين تم إقالتهم أو تقديم استقالتهم.

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