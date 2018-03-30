ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

منوعات

لاعب كرة سلة يعيش في المطار..صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:51 ص
صدى البلد
وكالات
عزم لاعب كرة السلة التركي "محمد شانلي" البالغ من العمر 23 عامًا، عضو فريق كرة السلة بنادي فنربخشه ونادي بشيكتاش، على البقاء فى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية منذ أشهر، وعدم تركه.

عاني "محمد شانلى" من مشاكل نفسية بعدما توقف عن تناول أدويته وبات اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية هاجسًا يسيطر عليه، بعدما لعب الشاب الذي فقد والدته أثناء طفولته كرة السلة في نوادي مختلفة، وعندما تبين معاناته من مشاكل نفسية أثناء لعبه في صفوف نادي نيلوفر بمدينة بورصة الموسم الماضي بدأ بتلقي العلاج.

ألقت الشرطة القبض على شانلي أثناء محاولته العبور من نقطة فحص الجوازات بصورة غير قانونية، وعقب الإجراءات الأمنية نُقل شانلي إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في بكركوي بإسطنبول، وبدعم إنساني من اتحاد كرة السلة التركي مُنح شانلي الذي مكث فترة بالمستشفى راتبا ومنزلا، لكن شانلي الذي توقف عن تناول الأدوية عاود الذهاب مرة أخرى إلى مطار أتاتورك قبل شهرين.

يتابع شانلي يوميا الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بمطار أتاتورك الذي بات يعتبره منزلا له، حيث بدأ شانلي في النوم بالقسم الذي توزن فيه الأمتعة بصالة الرحلات الدولية وينام على المقاعد، حيث يقدم طاقم المطار الطعام للاعب السلة الذي لا يتوقف عن مطالبتهم بإرساله إلى الولايات المتحدة كي يلعب كرة السلة في سان فرانسيسكو.

يذكر أنه في عام 2013 انفصل شانلي عن نادي فنربخشه الذي لعب في صفوفه لثلاثة مواسم، ثم لعب شانلي في صفوف نادي بشيكتاش انتيغرال فوريكس ومن ثم لعب في صفوف كل من فريق بلدية إسطنبول وجامعة إسطنبول التقنية وفينال كينتشليك وموغلا أورمان سبور، وخلال الموسم الماضي لعب شانلي في صفوف فريق بلدية نيلوفر في بورصة.

لاعب كرة سلة يعيش في المطار..صور
لاعب كرة سلة يعيش في المطار..صور

ترشيحاتنا

جاسوس روسي سابق يكشف حقيقة ضلوع موسكو في حادث "سكريبال"

رئيس بنك مصر: قرار المركزى متوقع ودليل على نجاح سياساته

عدلي القيعي: طلبنا 300 ألف دولار للمشاركة في لقاء الفجيرة

البابا تواضروس: أقباط مصر أصبح لهم دور خلال حكم الرئيس السيسي

قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

موسى مصطفى موسى: أفكر فى زعامة المعارضة.. فيديو

متمردون يشنون هجوما على منزل رئيس الكونغو الديمقراطية شرق البلاد

الشوالي لـ"أون تي في": استغلوا عودة أبو تريكة إلى وطنه

الأمطار والرياح تتسبب في أضرار للزراعات والصوب بشمال سيناء

ضياء رشوان يوضح أسباب سحب «رويترز» لتقريرها حول الانتخابات الرئاسية في مصر

سعد الصغير يكشف عن قيمة أجره في الأفراح.. فيديو

السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع النادي بطنطا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟