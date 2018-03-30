لاعب كرة سلة يعيش في المطار..صور

عزم لاعب كرة السلة التركي "محمد شانلي" البالغ من العمر 23 عامًا، عضو فريق كرة السلة بنادي فنربخشه ونادي بشيكتاش، على البقاء فى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية منذ أشهر، وعدم تركه.



عاني "محمد شانلى" من مشاكل نفسية بعدما توقف عن تناول أدويته وبات اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية هاجسًا يسيطر عليه، بعدما لعب الشاب الذي فقد والدته أثناء طفولته كرة السلة في نوادي مختلفة، وعندما تبين معاناته من مشاكل نفسية أثناء لعبه في صفوف نادي نيلوفر بمدينة بورصة الموسم الماضي بدأ بتلقي العلاج.



ألقت الشرطة القبض على شانلي أثناء محاولته العبور من نقطة فحص الجوازات بصورة غير قانونية، وعقب الإجراءات الأمنية نُقل شانلي إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في بكركوي بإسطنبول، وبدعم إنساني من اتحاد كرة السلة التركي مُنح شانلي الذي مكث فترة بالمستشفى راتبا ومنزلا، لكن شانلي الذي توقف عن تناول الأدوية عاود الذهاب مرة أخرى إلى مطار أتاتورك قبل شهرين.



يتابع شانلي يوميا الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بمطار أتاتورك الذي بات يعتبره منزلا له، حيث بدأ شانلي في النوم بالقسم الذي توزن فيه الأمتعة بصالة الرحلات الدولية وينام على المقاعد، حيث يقدم طاقم المطار الطعام للاعب السلة الذي لا يتوقف عن مطالبتهم بإرساله إلى الولايات المتحدة كي يلعب كرة السلة في سان فرانسيسكو.



يذكر أنه في عام 2013 انفصل شانلي عن نادي فنربخشه الذي لعب في صفوفه لثلاثة مواسم، ثم لعب شانلي في صفوف نادي بشيكتاش انتيغرال فوريكس ومن ثم لعب في صفوف كل من فريق بلدية إسطنبول وجامعة إسطنبول التقنية وفينال كينتشليك وموغلا أورمان سبور، وخلال الموسم الماضي لعب شانلي في صفوف فريق بلدية نيلوفر في بورصة.



