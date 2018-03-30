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حضرى الجمبرى والكابوريا سوتيه مع الشيف أميرة شنب

الجمعة 30/مارس/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قدمت الشيف أميرة شنب فى برنامجها أميرة فى المطبخ وصفة جديدة لتحضير الكابوريا والجمبري بطريقة السوتيه جربيها وجددى من سفرتك .

المقادير:
*   جمبري بقشره
*   كابوريا نتي
*   ليمون
*   كمون
*   ثوم صحيح
*   بصل
*   فلفل رومي
*   طماطم
*   ملح
*   فلفل
*
طريقة التحضير:
في حلتين على النار بهما زيت يوضع الجمبري في واحدة والكابوريا في الأخرى

يضاف في كل حلة ملح وفلفل وطماطم وفلفل رومي وثوم وكمون وعصير ليمون وبصل

يقلب الخليط جيدا ويترك على النار حتى ينضج

يقدم ساخن

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