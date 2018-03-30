مشروبات وأطعمة ترفع درجة الحرق بشكل طبيعى

تحلم السيدات بجسم مثالى ودائمًا ما تهوى اتباع الأنظمة الغذائية الصحية من وقت لآخر لتستطيع المحافظة على رشاقتها ورغم ذلك يعانى البعض من عدم الحرق بسرعة لذلك قدمت دكتورة أميمة مختار مشروبات وأطعمة تعلي الحرق بشكل طبيعى وهى :





1-الماء :

اول عامل اساسي لاستمرار الحرق في جسمك اقل حاجه 2 ل 4 لتر يوميًا .



2-الليمون :

يعلى الحرق جدا نستخدمه في اكلنا وعلي الماء الدافئة المغليه صباحًا.



3-الشاى الاخضر:

ممتاز للحرق 2 او 3 كوب في اليوم وممنوع للمرضعات والحوامل والضغط الواطي والانيميا وبعد الوجبه بساعتين.



4-القرفة والجنزبيل :مهمين لتعلية الحرق لكن غلط للحوامل والمرضعات وأصحاب الضغط العالي



5-الفلفل الحار والشطه:

وكل التوابل عمومًا تعلى الحرق جدًا استخدميها في اكلك.



6-التفاح والبرتقال والكمثرى والأناناس والكيوى :

ممتازين في الدايت كوجبه سناك ولتعلية الحرق



7-زبادي بليمون وقرفه :

قبل النوم يعلى الحرق جدًا

