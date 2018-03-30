ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

منوعات

يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

الجمعة 30/مارس/2018 - 05:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شريف سيد
تسبب محاسب في إحدى شركات دبي في فقدان مديره لسمعه، وذلك عقب نشوب خلاف بينهما، تطور إلى مشاجرة، تحولت عقب ذلك إلى صفع الموظف لمديره على وجهه تسبب في فقدانه للسمع بشكل جزئي.

وقع الخلاف عقب تلقي محاسبا هنديا خصمًا من مرتبه على يد مديره بإحدى شركات دبي فإتجه إليه للنقاش حول الأمر، ولم يستمر الحديث بين الطرفين كثيرا، إذ اشتعلت الأجواء بينهم، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

أخذ النقاش منحنى آخر بصفع المحاسب لمديره على أذنه اليسرى ثم أسقطه أرضا، سارع المدير لعمل محضر ضد الموظف، وخاصة عقب فقدانه للسمع بشكل جزئي بسبب الصفعة، ومن المنتظر نظر القضية في 16 إبريل المقبل.

ترشيحاتنا

موسى مصطفى موسى: أفكر فى زعامة المعارضة.. فيديو

قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو

ضياء رشوان يوضح أسباب سحب «رويترز» لتقريرها حول الانتخابات الرئاسية في مصر

سمير صبري: "المصري اليوم" أساءت لجموع المصريين ..فيديو

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

الشوالي لـ"أون تي في": استغلوا عودة أبو تريكة إلى وطنه

قابيل يكشف في حوار مع صحيفة روسية متى تحقق مصر اكتفائها من الغاز

نصائح للقضاء على الشهية والتخلص من الوزن الزائد

حمادة صدقي: شيكابالا لا يصلح أن يكون بديلا للسعيد في مونديال روسيا

البابا تواضروس: أقباط مصر أصبح لهم دور خلال حكم الرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟