يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

تسبب محاسب في إحدى شركات دبي في فقدان مديره لسمعه، وذلك عقب نشوب خلاف بينهما، تطور إلى مشاجرة، تحولت عقب ذلك إلى صفع الموظف لمديره على وجهه تسبب في فقدانه للسمع بشكل جزئي.



وقع الخلاف عقب تلقي محاسبا هنديا خصمًا من مرتبه على يد مديره بإحدى شركات دبي فإتجه إليه للنقاش حول الأمر، ولم يستمر الحديث بين الطرفين كثيرا، إذ اشتعلت الأجواء بينهم، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.



أخذ النقاش منحنى آخر بصفع المحاسب لمديره على أذنه اليسرى ثم أسقطه أرضا، سارع المدير لعمل محضر ضد الموظف، وخاصة عقب فقدانه للسمع بشكل جزئي بسبب الصفعة، ومن المنتظر نظر القضية في 16 إبريل المقبل.



