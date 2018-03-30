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منوعات

جدل بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب شخص يرمي كلبا من الطائرة..فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادم، أثار حيرة الملايين على مواقع التواصل الإجتماعى، بعدما أظهر أحد الأشخاص يرمي كلبا من "الطائرة".

انهالت التعليقات الغاضبة التي طالبت بمعاقبة هذا الرجل على تصرفه البشع، حتى ظهرت الحقيقة التى بينت أن الأمر برمته مجرد مزحة وأن الرجل رماه على لاثلوج، التى بدت مثل السماء تمامًا.

يذكر أن الفيديو تسبب فى حالة كبيرة من الجدل، بعدما تفاعل معه الرواد بقوة دون أن يدروا بحقيقته.

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