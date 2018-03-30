مسئول روسي ينضم إلى قائمة المطرودين من الولايات المتحدة

أعلن الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة، ألكسندر ستادنيك، اليوم الجمعة، أنه وجد نفسه ضمن قائمة الدبلوماسيين الروس الذين قررت الولايات المتحدة طردهم أثناء وجوده في موسكو.



وقال الممثل التجاري الروسي ألكسندر ستادنيك لوكالة "سبوتنيك": "بعد حظر عمل البعثة التجارية الروسية بالولايات المتحدة في سبتمبر العام الماضي، قرار ضمي لقائمة الدبلوماسيين المطرودين لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة".



جاء ذلك عقب قرار الولايات المتحدة بطرد 60 دبلوماسيا روسيا من البلاد، بالإضافة إلى غلق القنصلية الروسية في سياتل، وذلك عقب تسمم الجاسوس الروسي في بريطانيا سيرخي سكاريبال ابنته.



