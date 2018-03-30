سهر الدماطي: خفض الفائدة نتيجة لتراجع التضخم والقرار يشجع الاستثمارات

قالت الدكتور سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر إن قرار خفض الفائدة كان شيئا متوقعا، لأن خفض الفائدة هو نتيجة لتراجع التضخم، موضحة أن تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي وسيعمل على زيادة الاستثمار وزيادة القروض وأن الفائدة العالية لا تشجع على ذلك.



وأضافت خلال مداخلة لها في برنامج "يحدث في مصر" أن الخطط الحكومية تستهدف تخفيض الفائدة إلى 13% العام المالي الجديد، وأنها تستهدف خفض هذه النسبة إلى نحو 7% خلال عامين ماليين.