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أخبار العالم

شاهد..نادلة "ستاربكس": سعدت بتقديم القهوة إلى "ولي العهد السعودي"

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:49 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وبلومبرج
شريف سيد
قالت نادلة مقهى ستاربكس شونيل "سعدت بأن أقدم القهوة لزعماء مشاهير، خصوصا الأمير محمد بن سلمان وبلومبرج".

وأكدت في تصريحاتها لصحيفة عكاظ السعودية : لن أنسى هذا اليوم، خصوصا أنني التقيت وجها لوجه مع الأمير محمد بن سلمان، ومؤسس بلومبرج، مايكل بلومبرج.

وأضافت: "قدمت القهوة إلى زوار المقهى من المشاهير السعوديين الذي يزورون نيويورك أو يقيمون فيها".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي ومؤسس بلومبرج، إلى مقهى ستاربكس، حيث طلبا قهوتين ديكاف، وقهوتين بنكهة الشكولاته الساخنة.

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