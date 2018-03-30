عماد أديب: لا توجد أحزاب معارضة حقيقية في الشارع المصري.. فيديو

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه لا توجد أحزاب معارضة حقيقية في الشارع المصري، موضحا أن 25 مليون مصري تحملوا فاتورة الإصلاح من أجل مستقبل أفضل للوطن، كاشفا أن مصر تحتاج إلى عملية تسويق سياسي للقرارات، مشددا على أن العمليات الإرهابية تستهدف بث الخوف في نفوس المواطنين، لكن الشعب المصري أثبت وعيه وثقته بالدولة .



وقال إن هناك 25 مليون مواطن خرجوا للتصويت في الانتخابات الرئاسة دون حشد من أي قوى في مصر، كما أن أجهزة الدولة لم تتدخل من قريب أو بعيد في عملية حشد المواطنين للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن حشود المواطنين المشاركين في الانتخابات دليل على اهتمام الشعب لمستقبله ورسالة إلي أعداء ثورة 30 يونيو.



وقال "أديب" خلال لقاء له علي قناة "تن" إن الإعلام المصري تفوق على مستوى الصورة في تغطية الانتخابات الرئاسية، كاشفا أن الرئيس السيسي كان مترددا في الترشح لانتخابات الرئاسة قبل 2014.



وتابع: "الدستور المصري ليس كتابا مقدسا ويحتاج إلي تعديل، وأن الدستور الحالي ليس قابل للتنفيذ والتطبيق"، كاشفا أن متوسط عمل المواطن المصري في اليوم 37 دقيقة، كما أن صفحات الرأي في الصحف الأجنبية أصبحت منصة للهجوم على مصر بتمويل من قطر وتركيا".



وطالب الإعلامي عماد الدين أديب باسقاط كافة ديون ماسبيرو موضحا أن الصحف الورقية في طريقها للزوال.