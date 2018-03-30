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أخبار العالم

مسؤول: مقتل مزارع من غزة بقذيفة دبابة إسرائيلية

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:48 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
رويترز
ذكر متحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن مزارعا قتل وأصيب شخص آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية، مع زيادة التوتر اليوم الجمعة قبيل احتجاجات يعتزم الفلسطينيون تنظيمها على امتداد الحدود.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق وقال إنه يتحقق من التفاصيل. وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن المزارع قتل وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس.

ويخطط الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء في احتجاج يستمر ستة أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ما أصبحت اليوم إسرائيل. وانتشرت القوات الإسرائيلية على الحدود.

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