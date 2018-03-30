الصحف الكويتية: الرئيس السيسي يفوز بولاية ثانية في النتائج الأولية.. قانون جديد لأوبر وكريم.. ولي العهد السعودي يلتقي كبار المسئولين بالولايات المتحدة

الصحف الكويتية:

الرئيس السيسي يفوز بولاية ثانية في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى: الشعب المصري نجح في مواجهة أعداء الوطن

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون "أوبر وكريم" من حيث المبدأ

تويتر يغلق الحسابات الوهمية في الكويت والسعودية

ترامب: سنخرج من سوريا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع مع الشأن المصري.



في الشأن المصري، أشارت صحيفة الأنباء إلى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92%، بإجمالي 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخص أدلوا بأصواتهم.



بينما حصل موسى مصطفى موسى منافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات على نسبة 3% من إجمالي الأصوات، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية يوم الأثنين.



ونقلت صحيفة الراي تصريحات المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى التي قال فيها: "العملية الانتخابية كانت إيجابية على مدار أيام الانتخابات الثلاثة"، مؤكدًا أن «الشعب المصري نجح في مواجهة أعداء الوطن، وأن المصريين تكاتفوا وواجهوا أعداءهم».



وأضاف «كنت أتمنى أن أصل لنحو 10%»، معتبرًا أن النتائج الأولية تدل على «شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي».



ونقلت صحيفة الوطن تصريحات رئيسة بعثة الكوميسا هوب كيفينجرى، التي قالت فيها إن الانتخابات الرئاسية في مصر سارت بكل نزاهة وطلاقة ويسر دون أي معوقات أو مخالفات، لافتة إلى أن الانتخابات تمت تحت مبادئ الشمولية والشفافية.



وأشادت كيفينجرى خلال مؤتمر صحفي، بالهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أنه وبالرغم من حداثة إنشائها إلا أنها أدت الانتخابات بشكل مرض ومشرف جدا.



كما أبرزت صحيفة الأنباء موافقة الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب الذي انعقد لمناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات «شركات أوبر وكريم»، على مشروع القانون من حيث المبدأ.



وأشارت إلى تصريح رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأن موازنة السنة المالية 2018/2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو تفترض سعرا للدولار عند 17.25 جنيها وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.



في الشأن المحلي، أبرزت صحيفة الأنباء الضوء على فوز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بجائزة الاتصال الحكومي وذلك عن افضل مبادرة اعلامية حكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وركزت صحيفة الراي على التمرين الميداني بمشاركة الجيش الكويتي - القوات البرية، وقوات من السعودية، على سيناريو مواجهة اقتحام لأحد المراكز الحدودية، أحبطها أمن الحدود، بمساندة طائرات الاباتشي.



وأشارت صحيفة الشاهد إلى إبلاغ تويتر أصحاب المواقع والحسابات في العالم العربي خصوصًا الكويت والسعودية بأنه سيلغي جميع الحسابات الوهمية اعتبارًا من أول أبريل المقبل.



وجاء في الرسالة التي وجهها «تويتر» أخيرًا إلى أصحاب الحسابات بقوله: نحاول أن نجعل «تويتر» منصة آمنة وفعالة ويشمل التحديث عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية والمؤتمتة والتي جعلت من التفاعل في موقع الطائر الأزرق محل انتقاد واسع من صناع المحتوى المحترفين.



إقليميا ودوليا، أبرزت صحيفة الأنباء اللقاءات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته هناك حيث ألتقى رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك تيري لاتين وأعضاء من النادي.



والتقى كلا من: مؤسس شركة «بلومبيرج»، مايكل بلومبيرج، والرئيس التنفيذي لـ «جولدمان ساكس» لويد بلانكفاين.



كما أشارت إلى اتفاق الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة في 27 ابريل المقبل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين تم في المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المفاجئة إلى بكين.



بالإضافة إلى مثول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام القضاء بتهم «الفساد» و«وسوء استغلال السلطة» بالإضافة الى التحقيق معه في «انتهاك أسرار المهنة».



وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان السعودية أن الدفاع الجوي اعترض صاروخًا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان.





وأبرزت صحيفة القبس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أعلن أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا «وتترك الآخرين يهتمون بالأمر».



كما أشارت صحيفة الوطن إلى ضم طلبات جديدة إلى التأشيرة الأمريكية مثل تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة. بحسب ما أوردت فرانس برس.



وهو توسع ضخم في عملية التدقيق المطورة التي ترغب إدارة ترامب في فرضها على الزوار والمهاجرين المحتملين.



