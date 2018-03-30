الشرطة: مقتل 20 عاملا مهاجرا من ميانمار في حريق بحافلة في تايلاند

ذكرت الشرطة إن حريقا شب في حافلة بغرب تايلاند أودى بحياة 20 عاملا مهاجرا من ميانمار في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.



وكانت الحافلة تقل 47 عاملا كانوا قد عبروا للتو الحدود إلى تايلاند للعمل بصورة قانونية. وقالت الشرطة إن ثلاثة آخرين أصيبوا لكن الباقين فروا دون أن يمسسهم سوء.



وقال كريتكانوك دان أودوم رئيس شرطة مقاطعة ميتور لرويترز "السائق قال إنه رأى الحريق يندلع في وسط الحافلة ثم ما لبث أن انتشر سريعا".



وأظهرت صور في وسائل إعلام تايلاندية هيكل الحافلة وقد تفحم.



وأظهرت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية أن طرق تايلاند مصنفة على أنها أكثر الطرق في العالم من حيث عدد الحوادث الدامية بعد ليبيا.



وتشير تقديرات إلى أن بتايلاند أكثر من ثلاثة ملايين عامل مهاجر، يأتي كثير منهم من ميانمار المجاورة الأفقر. وشددت السلطات القواعد الخاصة بتصاريح العمل العام الماضي.