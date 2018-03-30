ولي العهد السعودي يلتقي بمندوبي الدول الدائمة بمجلس الأمن

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقر إقامته في نيويورك ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط.



وأكد ولي العهد خلال اللقاء الذي جمعه بالسفراء فجانسوا ديالتج مندوب فرنسا، ونيكي هيلي مندوبة أمريكا، وفاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا، ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في وقف الدعم الإيراني للحوثيين، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة، مؤكدا التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما، وذلك وفق صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.



وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية عادل الجبير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.