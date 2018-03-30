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رياضة

ستيفنز تواجه اوستابنكو في نهائي بطولة ميامي للتنس

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:09 ص
تنس - صورة تعبيرية
تنس - صورة تعبيرية
رويترز
سيشهد نهائي منافسات السيدات ببطولة ميامي المفتوحة للتنس مواجهة بين لاعبتين فائزتين بلقبين في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي بعد انتصار سلون ستيفنز وايلينا اوستابنكو في الدور قبل النهائي الليلة الماضية.

وحطمت سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة من جديد آمال فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا في تحقيق انتفاضة رائعة بعد عودتها للملاعب وهزمتها 3-6 و6-2 و6-1.

وانتصرت ايلينا اوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة على الأمريكية غير المصنفة دانييل كولينز بنتيجة 7-6 و6-3 بعدما أنقذت فرصة للفوز بالمجموعة الأولى.

وتملك الأمريكية ستيفنز المصنفة 13 خمسة ألقاب في مسيرتها مقابل لقبين لاوستابنكو المصنفة السادسة قبل مواجهتهما غدا السبت.

وقالت اللاتفية اوستابنكو التي تفوقت على كولينز بفضل ضرباتها المنخفضة "أشعر أنني بحالة مذهلة الآن".

وحققت اوستابنكو 33 نقطة مباشرة وحسمت المباراة بضربة أمامية رائعة.

وأضافت "كنت بحالة جيدة حتى النهاية. كنت احاول فقط اللعب بطريقتي وأنا سعيدة بالطريقة التي انهيت بها المباراة".

وأشارت إلى أنها كانت تعمل على الجانب الذهني هذا العام.

وتابعت "الآن احاول أن احافظ على هدوئي واعتقد أن ذلك يساعدني". وأظهرت أزارينكا، حاملة اللقب ثلاث مرات والتي شاركت ببطاقة دعوة بعد غياب استمر ثمانية أشهر بسبب نزاع حول حضانة ابنها، لمحات من مستواها المعهود عندما كانت في صدارة التصنيف.

لكن لاعبة روسيا البيضاء عانت بعد ذلك من تراجع لياقتها أمام المصنفة 13 عالميا. وتحكمت ستيفنز، التي هزمت أزارينكا أيضا في الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز هذا الشهر، في اللقاء في وقت مبكر بالمجموعة الثانية ولم تتراجع لتتفوق بسهولة في المجموعة الفاصلة.

وقالت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 25 عاما "أدركت أنني يجب أن أواصل القتال. لم أكن في حالة جيدة في المجموعة الأولى ثم كافحت في المجموعة الثانية وعلمت أن هذا يقودني للمسار الصحيح".

وأضافت "فزت بالعديد من النقاط المتتالية وأود الحفاظ على حالة الزخم".

وكانت عودة أزارينكا قصيرة بعد إنجاب طفلها في ديسمبر كانون الأول 2016 وشاركت في بطولتين فقط قبل أن تخوض نزاعا قضائيا حول حضانة ابنها مما منعها من السفر.

ولعبت القليل من المباريات في السنوات الأخيرة لكنها استمتعت بمسيرة جيدة في ميامي تضمنت الفوز على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة عالميا في دور الثمانية.

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