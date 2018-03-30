جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دبي

ضبط سلطات الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، محاولة تهريب لكمية محاولة تهريب لكمية من المخدرات الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها.



ففى أثناء قيام الوردية الوردية الرابعة بجمرك بريد أرامكس برئاسة محمد رشدي رمضان مدير الوردية بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه ياسر شوكت توفيق فى مشمول البوليصة 31444297290 واردة من هونج كونج بإسم د . إ . ش والصنف طبقا للمستندات كشاف ليد وشاحن كهربائى بوزن 200 جرام



وتم تشكيل لجنة جمركية من ياسر شوكت توفيق وحسن عبدالفتاح مأمورى الجمرك لفتح الشاحن حيث تبين أن بداخله 6 أكياس نايلون بكل منها 11 جراما من الكوكايين والمخدرات التخليقية المتنوعة.



قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 11 لسنة 2018 وإخطار النيابة المختصة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.