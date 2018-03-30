"الجلسة" ينافس على جوائز "مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

يستعد المخرج مناضل عنتر للمنافسة من جديد بعرضه المسرحي "الجلسة" على جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثالثة، التي تقام في مدينة شرم الشيخ بداية من بعد غد /الأحد/ وتستمر حتى 9 أبريل المقبل.

ومسرحية "الجلسة" أو "شغل عفاريت" حققت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال مواسم عرضها بمسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، بالإضافة لمشاركتها المتميزة في الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري وحصولها على جوائز المهرجان، كما شاركت مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته العاشرة بدولة تونس الشقيقة، وتنافست فيه على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

والمسرحية تتناول الصراع بين الخير والشر من خلال علاقة الشيطان بالإنسان ومهمة الشياطين وطرقهم في التسلل للبشر وإفساد حياتهم، كما يتناول صراعهم مع رجال الدين الذين يحاولون إخراج الجان من جسد البشر، وهي من تأليف وإخراج مناضل عنتر، وبطولة طه خليفة، وفهد إبراهيم، وميدو عبد القادر، ومصطفى عبد الهادي، ونورا نواف، وحسن نوح، ومارينا مجدي، وأداء حركي عمرو باتريك، ومخرج منفذ عمرو عاطف.

جدير بالذكر أن "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" يعد أول مهرجان تسابقي دولي يختص بالشباب على أرض سيناء، ويعكس المهرجان مدى أهمية وقيمة الدور الذي تلعبه الثقافة والفن في تطوير الشق السياحي والاقتصادي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وتحمل الدورة الثالثة اسم النجم محمد صبحي، وتترأسها شرفيا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ويرأس المهرجان المخرج المسرحي مازن الغرباوي، وتديره الفنانة وفاء الحكيم.