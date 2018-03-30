التصديري للصناعات الغذائية: 22 شركة تشارك في معرض دولي بكندا في مايو المقبل

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مشاركة 22 شركة مصرية في معرض سيال بكندا، والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢ - ٤ مايو المقبل.

وأشار المجلس - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن الشركات المشاركة تمثل مختلف القطاعات الغذائية من عصائر، وخضروات وفاكهة مجمدة، زيتون وزيت زيتون، مخللات، "سناكس"، ومركزات طماطم، وعصائر ومركزات عصائر، ومنتجات ألبان، وزيوت عطرية، ومكرونة، وإضافات أغذية، وسمن وزيوت طعام، ومحضرات الحلويات وعصائر سريعة التحضير.

وأوضح أن المعرض يعد من أهم معارض المنتجات الغذائية في كندا وأمريكا الشمالية، ويمثل الجناح المصري بالمعرض ثاني أكبر جناح من حيث عدد الشركات المشاركة بعد دولة أسبانيا.

وأضاف أنه قام بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في مونتريال ومشروع تيسير التجارة الكندي TFO بدعم 10 شركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء المجلس للمشاركة في المعرض، بهدف استكشاف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية بهذا السوق الهام، والالتقاء بكبار المستوردين والسلاسل التجارية من خلال ترتيب لقاءات ثنائية مسبقة للشركات المشاركة، وعدد من زيارات الأسواق خلال فترة انعقاد المعرض، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للشركات المشاركة بالمعرض.

وأكد أن السوق الكندي يعد من أهم الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية، نظرا لكونه رابع أكبر سوق استيرادي بشكل عام على مستوى العالم، وسادس أكبر مستورد للغذاء عام ٢٠١٧. مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بتنظيم المشاركة في عدد من المعارض الخارجية المقرر انعقادها خلال الأشهر القادمة بدول العالم المختلفة منها معرض "فانسى فود" في نيويورك يونيو المقبل، ومعرض ####"World Food Moscow"#### في سبتمبر المقبل، ومعرض "سيال" باريس في أكتوبر المقبل، تماشيا مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للعمل على مساعدة الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى مختلف دول العالم والنفاذ إلى أسواق جديدة مستهدفة أمام المنتجات المصرية من الصناعات الغذائية.