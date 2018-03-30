شاهد .. الصورة الأولى للفنانة آمال فريد بعد خضوعها لعملية جراحية

نشر الدكتور أحمد البكري استشاري المفاصل الصناعية، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنانة آمال فريد من داخل أحد المستشفيات وهي تمشي على قدميها بعد خضوعها لجراحة عاجلة فى "مفصل الحوض الأيسر".



وأكد الدكتور أحمد البكري أن الفنانة آمال فريد فى تحسن مستمر بعد العملية.



وقال: "دي أخبار الفنانة الجميلة امال فريد النهاردة دب معنويات وكل الشكر التقدير لكل من ساهم ولو بزيارة لها لشد أزرها ورفع معنوياتها، دعواتكم لها ربنا يتم شفاها على خير وترجع بالسلامة وتمارس حياتها كما تعودت".



وكانت آمال فريد تعرضت لوعكة صحية أمس الأول، حيث اختل توازنها وسقطت على الأرض وبعد الكشف والفحوصات تبين وجود كسر فى مفصل الحوض الأيسر، وعلى الفور أجرت عملية جراحية لاستبدال المفصل الأيسر بمفصل صناعي.