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الجمعة 30 مارس 2018 - 50 : 10 ص
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فن
تامر عاشور ينشر صورة له داخل صالة الجيم .. صور
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:45 ص
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شيرى نبيل
شارك المطرب تامر عاشور جمهوره من خلال نشره صور له أثناء تواجده في الجيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وكتب تامر تعليقا على الصورة: "في الجيم".
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