تامر عاشور ينشر صورة له داخل صالة الجيم .. صور

شارك المطرب تامر عاشور جمهوره من خلال نشره صور له أثناء تواجده في الجيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وكتب تامر تعليقا على الصورة: "في الجيم".



