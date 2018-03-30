ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

فن

تامر عاشور ينشر صورة له داخل صالة الجيم .. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك المطرب تامر عاشور جمهوره من خلال نشره صور له أثناء تواجده في الجيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب تامر تعليقا على الصورة: "في الجيم".

تامر عاشور ينشر صورة له داخل صالة الجيم .. صور

ترشيحاتنا

يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ

التموين:طرح 23 طن أسماك مجمدة وطازجة يوميا..والفسيخ بـ100 جنيه للكيلو

في يوم الأرض.. أول شهيد وجريح بقصف مدفعي إسرائيلي بخان يونس

في يوم الأرض.."فتح" تؤكد الصمود أمام هجمات الاحتلال

«الوفد» يختار رئيسه ويصوت على تعديلات لائحته الداخلية..اليوم

أخصائي تغذية يكشف فوائد حبوب الأوميجا3

القيعي: أتمنى احتراف عبد الله السعيد في أوروبا

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

مشروبات وأطعمة ترفع درجة الحرق بشكل طبيعى

7 نصائح من هانى الناظر للتخلص من مشاكل الجو المتقلب

إحباط محاولة هروب 5 سجناء بقسم ثان طنطا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

فيديو

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء
نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟