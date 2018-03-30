السبت .. عرض أولى حلقات "الأب الروحي 2"

تبدأ فضائية DMC، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء.



وتستمر أسرة المسلسل في تصوير المشاهد المتبقية تزامنا مع عرض الحلقات؛ حيث يتبقى لهم سوى مجموعة مشاهد قليلة ويغادرون بلاتوهات التصوير.



مسلسل "الأب الروحي 2"، بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرين، تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة في أولى تجارِبه الإخراجية، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.