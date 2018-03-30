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استشاري يحذر مرضى الروماتيزم والكبد من تناول السبانخ

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:09 ص
السبانخ
السبانخ
هاجر هانئ
تعتبر السبانخ من الخضراوات الورقية التى تتميز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة كالحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، المنغنيز إضافة إلى فيتامينA,B,C وبيتاكاروتين وحمض الفوليك، وهو ما يجعل الكثيرون يحرصون على تناولها.

ورغم ذلك حذر الدكتور محسن النادى استشارى الطب البديل، مرضى الروماتيزم والكبد والحصى والرمل في المسالك البولية من تناول السبانخ؛ وذلك لاحتوائها على مادة "أوكسالات الكالسيوم" التي تتكون منها حصوات المسالك البولية.

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