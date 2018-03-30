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ثقافة

"بره الكادر" معرض للفنان محمد عبلة بجاليري مصر..بعد غد

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
في عرض مشوق ومرتقب يحتضنه جاليري مصر بالزمالك،يطل علينا الفنان الكبير محمد عبلة بمجموعته الفنية الجديدة التي خصصها لمجال النحت معنونًا إياها بـ "بره الكادر" ليزيد الموضوع تشويقًا ويدفع جمهوره وأصداقائه للتعرف على ملامح عالمه النحتي كما عرفوا عالمه التصويري.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض بعد غد الأحد الموافق أول أبريل المقبل، في تمام السابعة مساءً بحضور لفيف من الشخصيات الفنية والثقافية وإعلاميين ونقاد.

وقال الفنان محمد عبلة،إن المعرض سيضم. ٤٠ قطعة من أعمال النحت بخامة البرونز، يتناول خلالها موضوع الإنسان والطبيعة في تجليات مختلفة وهو بعنوان "بره الكادر" لأنه لا يرغب في تصنيف الأعمال ووضعها تحت إطار، فقط أنها أعمال نحتية.

وأضاف:"أتمنى أن يراها الناس كمحاولة من الفنان للتعبير عن نفسه من زاوية مختلفة، وأيضًا أحاول التعبير عن حبى لخامة البرونز وأحترامى لخصوصيتها والتعبير عن إمكانياتها."

وتابع "عبلة":"مرت سنوات منذ أن أنجزت تمثال (سيزيف) الذي يحتل مكانه الآن في ميدان (فالسروده) في شمال المانيا، توقفت عن النحت دون أسباب .. ولكني أعود الآن لأبدأ رحلة لا أعرف مداها مع هذا العالم الرائع ... أعود الآن وأقدم ما أنجزته طوال عام مزيجًا من اللعب والصبر والرغبة في إمتلاك الفضاء وإحداث أثر فيه .. وبالنسبة لي التمثال يحمل تاريخه الخاص ويحكي عما داخله من أسرار الخامات وما مر عليها من تفاعلات حرارة وطرق ونحت، كل تمثال يريد أن يفصح ويحكي عن تاريخه."

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