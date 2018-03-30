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أخبار العالم

في يوم الأرض.. رئيس الأركان يشرف بنفسه على قمع "مسيرات العودة" بالرصاص الحي

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس أركان الاحتلال جابي ايزنكوت سيشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة.

كما توعد آيزنكوت، باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، إذا ما حاولوا اجتياز الجدار الإلكتروني في محيط قطاع غزة، أو إلحاق الضرر بالبنى التحتية العسكرية في المنطقة.

وأنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة استعداداتها لمواجهة وقمع فعاليات مسيرات العودة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

ونشر جيش الاحتلال آلاف الجنود من ألوية المدرعات و"جولاني" و"هناحال" و"غفعاتي"، إضافة إلى جنود من وحدات جمع المعلومات الاستخبارية الميدانية، وكذلك وحدات تابعة لسلاح الجو والواحدات الخاصة، اضافة الى نصب أسلاك شائكة على السياج الحدودي.

كما تسلمت قوات الاحتلال طائرات بدون طيار لمتابعة مواقع التماس وتشخيص مسارات تقدم المتظاهرين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن جنود الاحتلال تدربوا على الاستعداد لسيناريوهات خطيرة، مثل عملية تنفذها حركة حماس بواسطة نفق هجومي أو فوق الأرض، أو إطلاق نيران قناصة من غزة باتجاه الجنود.

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في يوم الأرض.. رئيس الأركان يشرف بنفسه على قمع "مسيرات العودة" بالرصاص الحي

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