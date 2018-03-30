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أخبار العالم

في يوم الأرض.. أول شهيد وجريح بقصف مدفعي إسرائيلي بخان يونس

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر في محافظة خان يونس فجر اليوم الجمعة بقصف مدفعي إسرائيلي.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم الصحة باستشهاد المزارع عمر سمور (31 عاما) وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خان يونس.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر جثمان الشهيد بالإضافة إلى المصاب إلى مستشفى ناصر.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين تجاه المزارعين في تلك المنطقة.

ويأتي القصف الإسرائيلي في ظل الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض اليوم الجمعة.

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