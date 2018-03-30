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أخبار العالم

في يوم الأرض..مسيرات العودة تتجه نحو الشريط الحدودي لغزة

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
أصيب شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، قبيل انطلاق مسيرات العودة.

انطلق الآلاف من أهالي قطاع غزة إلى الحدود الشرقية سيرا على الأقدام، للمشاركة في مسيرة العودة بذكرى يوم الأرض.

وقد نصب المواطنون منذ مساء أمس الخيام على بعد 700 متر من الشريط الحدودي مع الاحتلال شرق مدينة غزة.

وتتواجد في المكان عيادات متنقلة وأطقم طبية لتقديم العلاج للمواطنين، حيث يهدد الاحتلال بالقمع الشديد وبالرصاص الحي.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اخترقت الهواتف النقالة للمنظمين للفعاليات لمحاولة تغيير مسار الحافلات التي تقل المشاركين في مسيرة العودة.

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