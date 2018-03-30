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أخبار العالم

في يوم الأرض.."فتح" تؤكد الصمود أمام هجمات الاحتلال

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
أكدت حركة فتح في الذكرى الـ42 ليوم الأرض، أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا منغرسا في أرضه، ثابتا مدافعا عن حقوقه الراسخة، محافظا على أرض الآباء والأجداد.

وقالت حركة فتح، إن الشعب اليوم يضرب أروع معاني العزة والصمود والبقاء والدفاع عن أرضه وهويته الوطنية، وذلك من خلال بقائه وصموده فوق أرضه ودفاعه عنها، وإصراره على هويته الوطنية، بكل مكوناتها، أمام هذه الهجمة الإسرائيلية- الأمريكية على أرضنا ومقدساتنا وعلى كل مكونات موروثنا الثقافي وفي مقدمته القدس.

وأضافت الحركة أن شعبنا، الذي نزف جرحه دفاعا عن الأرض في العام 1976، في مرحلة مفصلية، وقدم الشهداء والجرحى، سيبقى أمينا وفيا لكل قطرة دم نزفت فوق هذه الأرض العزيزة التي ترفض كل معاني التهويد والتزوير والإلغاء وشطب الآخر، والاستيلاء على الأرض بالقوة، وسيبقى شعبنا الفلسطيني عظيما شامخا عزيزا فوق أرضه.

ودعت حركة فتح أبناء الشعب في كل أماكن وجودهم للمشاركة في إحياء هذا اليوم " يوم الارض" إعلانا وإيذانا بأننا مواصلون الدرب والطريق للوصول للحرية والاستقلال، وإنهاء نظام "الابارتهايد" والفصل العنصري والتمييز الذي تنفذه إسرائيل بحق شعبنا أصحاب الأرض الأصليين.

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