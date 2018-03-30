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أخبار البلد

السكة الحديد: انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بحريق الحلفا بمحطة المنيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:49 ص
حركة القطارات
حركة القطارات
سامي عبد الرحمن
أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة سير القطارات على خط القاهرة-أسوان، وعدم تأثرها نتيجة حريق الحلفا والهيش بجوار السكة بحوش محطة المنيا وأن ماتم تداوله عبر المواقع عن حريق في عربة قطار بضائع قديمة غير صحيح.

وأوضحت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن ما حدث عبارة عن اشتعال حريق بالحلفا بجوار سكك الحوش الغربى بالمنيا وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر فى الأرواح أو تعطل حركة القطارات .

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب فى مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين.

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