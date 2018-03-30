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منوعات

عالم أعصاب يبتكر جهازا جديدا لمساعدة مرضى الشلل

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:42 ص
صورة أرشيفية لجهاز
صورة أرشيفية لجهاز جديد لمساعدة مرضى الشلل
أ ش أ
توصل عالم الأعصاب الأسترالي "توماس أوكسيلي" وفريقه من جامعة ملبورن، إلى جهاز جديد، أطلق عليه اسم "ستنترود"، يمكنه تغيير حياة مرضى الشلل، وهو مماثل لباسط للأوعية الدموية والذي يجعل الشرايين مفتوحة للوقاية من السكتات الدماغية أو انسداد عضلة القلب.

الجهاز الجديد في حجم عود الكبريت يتم إداخله في الرقبة بواسطة منظار عن طريق عرق في العنق بجانب القشرة الدماغية لقراءة وتحليل وإرسال المعلومات من المخ للخلايا العصبية بجانب آلة تقوم بإملاء الحركات إلى الأطراف.

وأكد العالم الأسترالي أنه قد تم تجربة الجهاز بنجاح على مجموعة من الخراف لمدة ستة شهور، ولم يصدر عنه أي آثار جانبية، وسوف يتم تجربته على المرضى في المستشفى الملكي في ملبورن خلال ال 11 شهرا القادمة مما يعطى أملا جديدا لمرضى الشلل.

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