الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، اليوم الجمعة، مجموعة من أبرز الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.



وكان من أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المصرية:" متحدث البرلمان: الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية مطلع يونيو المقبل، الخارجية: هدفنا الاستراتيجي الحفاظ على الأمن القومي والتضامن العربي، اليوم.. الوفد ينتخب رئيسا جديدا خلفا للسيد البدوي، قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 7 أبريل، روسيا: خروج 25 ألف شخص من عربين وجوبر وعين ترما منذ بدء العملية الإنسانية.



كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.

