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أخبار العالم

في يوم الأرض..ليبرمان يهدد بمجازر تجاه المشاركين في "مسيرات العودة"

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، المشاركين في مسيرات العودة تجاه الشريط الحدودي لقطاع غزة.

ووجه ليبرمان رسالة إلى أهالي القطاع باللغة العربية على موقعه عبر "تويتر" قائلا لهم "إن قيادة حركة حماس تغامر بحياتهم"، مهددة إياهم حال الوصول إلى الشريط الحدودي، ودعاهم إلى عدم المشاركة في المسيرات".

وكرر ليبرمان، التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، بارتكاب مجازر وقتل العشرات من المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم.

وقال ليبرمان إن مئات القناصة جاهزون لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في حال حاولوا اجتياز السياج الحدودي العازل ودخول الأراضي الإسرائيلية، وأكد مهددًا بارتكاب مجزرة لمن يمس بالسيادة الإسرائيلية سيصاب بالرصاص،على حد قوله.

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