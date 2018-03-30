في يوم الأرض.. نتنياهو يجري مشاورات أمنية لقمع "مسيرات العودة"

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة من المشاورات الأمنية مع قادة أذرع الأمن وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة مسيرات العودة المقررة اليوم الجمعة.



وذكر موقع "والاه" العبري أن نتنياهو أجرى اتصالا بكل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة المسيرات واستمع منهم عن آخر المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص في حين، طلب نتنياهو من وزرائه عدم التصريح فيما يتعلق بمسيرات العودة.

