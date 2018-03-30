جارسيا يحث دوكوري على تحقيق حلمه الأوروبي في واتفورد

ارتبط اسم عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد بالانتقال إلى أحد الأندية الست الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي لكن المدرب خابي جارسيا قال إن اللاعب الفرنسي يلعب بالفعل في فريق كبير ويمكن تحقيق طموحه الأوروبي في ناديه الحالي.



شارك دوكوري في 30 مباراة في الدوري وأحرز سبعة أهداف هذا الموسم وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وليفربول وأرسنال يرغبون في ضم اللاعب الذي قال في وقت سابق من الموسم الحالي إنه يحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا.



وأبلغ جارسيا الصحفيين "دوكوري يلعب في فريق كبير للغاية ويلعب في الدوري الانجليزي الممتاز وفي المستقبل أتمنى أن يلعب مع واتفورد في إحدى البطولتين الأوروبيتين.



"ربما في المستقبل سيلعب لفرق أخرى كبيرة تشارك في دوري الأبطال".



وأبدى جارسيا رضاه عما أظهره دوكوري في الجزء الأخير من الموسم رغم الحديث عن مستقبله.



وأضاف "دوكوري يعلم مدى أهميته ليس لي بل للفريق ولزملائه.



"أنا أركز فقط على المباريات السبع المقبلة وأثق في أن دوكوري سيساعدنا بأفضل طريقة ممكنة حتى نهاية الموسم. ثم سنرى ماذا سيحدث لكني أتمنى أن يظل مع الفريق لفترة طويلة".



ويحتل واتفورد المركز 11 في الدوري قبل أن يلعب يوم السبت ضد بورنموث الذي يسبقه بمركز ويتفوق عليه بفارق الأهداف.