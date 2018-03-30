شاهد..هالة فاخر تتخلى عن الحجاب فى برنامج تليفزيونى.. صور

تحل الفنانة هالة فاخر ضيفة على برنامج "قالوا وقولنا"، والمقرر إذاعته على شاشة القناة الأولى بدءًا من الغد.



وظهرت "فاخر" فى البرومو الخاص بالبرنامج دون ارتداء الحجاب.



واعتادت هالة فاخر، فى السنوات الماضية، أن ترتدي الباروكة فى الأعمال الفنية التى تشارك فيها، إلا أنها المرة الأولى التى تستغنى فيها عن الحجاب كاملًا فى البرامج التليفزيونية .



يذكر أن الفنانة الكبيرة، ظهرت مؤخرًا أثناء تصويتها فى الانتخابات الرئاسية وهى ترتدى غطاء للرأس.