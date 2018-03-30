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رياضة

تعرف على موعد مباريات الفراعنة أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:04 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر المرشدى - نور عادل
استقر هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة على يوم 23 مايو المقبل، موعدا لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ لمواجهة الكويت وديا بالكويت فى السادس والعشرين من نفس الشهر استعدادا لخوض غمار منافسات كأس العالم فى العاشر من يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر ثلاثة مباريات ودية قبل الانطلاق إلى كأس العالم تبدأ بمواجهة الكويت 26 مايو بالكويت ثم كولومبيا في أول يونيو المقبل بإيطاليا وبلجيكا بالعاصمة بروكسل فى السادس من نفس الشهر.

كان منتخب مصر قد خاض مباراتين وديتين أمام البرتغالى وخسرها بهدفين مقابل هدف واليونان وخسرها بهدف بسويسرا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواى فى البطولة التى ستنطلق 14 يونيو المقبل.

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