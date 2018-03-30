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رياضة

بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
ريهام بكير
انطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات اليوم الأول لكأس أفريقيا والبطولة العربية للتريثلون، وينظمها الاتحاد المصرى للتريثلون برئاسة أحمد ناصر وتستمر لمدة يومين ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة.

يشارك في البطولة 30 دولة وتحتسب نتائجها كأحد النقاط المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ومن أبرز الدول المشاركة كل من فرنسا وايطاليا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج وبولندا وكازخستان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والاردن والعراق ولبنان بالاضافة الى مصر البلد المستضيف.

يقام على هامش البطولتين معسكر مغلق لمنتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب ورواندا للشباب بشرم الشيخ استعدادا لدورة الالعاب الافريقية للشباب والتى ستقام بالجزائر العام الجارى.
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ
بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس إفريقيا للتريثلون بشرم الشيخ

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